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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe Opet: 3

12 Ocak 2019 Cumartesi 18:08
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Erkul, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, Belien (Pınar Atasever, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Rida Erlalelitepe, Tuğçe Ersan, Ceren Kestirengöz)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Ramos, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Fatma Yıldırım (Melis Yılmaz)

Setler: 14-25, 25-20, 19-25, 25-23, 11-15

Süre:143 dakika (23, 48, 27, 30, 15)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet ligdeki 9. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Birinci sette Fenerbahçe Opet, çok etkili servis atarak Beşiktaş'ın oyununu bozdu ve Vargas'ın smaçlarıyla teknik molayı 12-4 önde kapattı. Sarı-lacivertliler, Eda'nın plaseleriyle seti 25-14 kazandı.

İkinci sete Beşiktaş iyi başladı. Teknik molaya 12-8 üstün giren siyah-beyazlılar, seti 25-20 önde tamamladı.

Üçüncü sette Fenerbahçe Opet, Vargas ve Eda'nın servis sayılarıyla teknik molayı 12-7 önde kapattı. Etkili ataklarının sonucunda Fenerbahçe Opet, seti 25-19 kazandı.

Dördüncü sette Beşiktaş üstünlüğü ele geçirdi ve teknik molayı 12-9 önde kapattı. Fenerbahçe Opet, skoru 23-23'e getirmesine rağmen Beşiktaş, seti 25-23 üstün bitirdi.

Tie-break setinde ortadan ataklarla etkili olan Fenerbahçe Opet, seti 15-11 maçı da 3-2 kazandı.


- Küfürlü tezahürat nedeniyle maç durdu


Beşiktaş taraftarının küfürlü tezahüratta bulunması nedeniyle ikinci sette müsabaka yaklaşık 20 dakika durdu.

Karşılaşmanın hakemleri, Beşiktaş'ın seti 16-15 önde götürdüğü sırada küfürlü tezahürat nedeniyle soyunma odasına gitti. Yaklaşık 20 dakika çıkmayan hakemler, Beşiktaşlı yöneticilerin olayları yatıştırmasının ardından salona döndü. Emniyet görevlileri, küfürlü tezahüratta bulunan taraftarları salondan çıkardı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 18:08
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe Opet
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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