



Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, Tayfun Şener

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Ceren Kestirengöz, Janset Erkul, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, Belien (Pınar Atasever, Zeynep Üzen, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Fatma Beyaz, Merve İkbal Albayrak)

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim Koung, Beyza Arıcı, Ezgi Dilik (Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu)

Setler: 16-25, 16-25, 17-25

Süre: 73 dakika (22, 25, 26)





İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Eczacıbaşı VitrA ligde namağlup liderliğini sürdürürken, Beşiktaş ise 5. kez mağlup oldu.