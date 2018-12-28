Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Beşiktaş: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 328 Aralık 2018 Cuma 19:57
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, Tayfun Şener
Beşiktaş: Arelya Karasoy, Ceren Kestirengöz, Janset Erkul, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, Belien (Pınar Atasever, Zeynep Üzen, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Fatma Beyaz, Merve İkbal Albayrak)
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim Koung, Beyza Arıcı, Ezgi Dilik (Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu)
Setler: 16-25, 16-25, 17-25
Süre: 73 dakika (22, 25, 26)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Eczacıbaşı VitrA ligde namağlup liderliğini sürdürürken, Beşiktaş ise 5. kez mağlup oldu.
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