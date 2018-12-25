Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
THY: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 325 Aralık 2018 Salı 21:25
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül
THY: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan, Nikolic, İpek Ercan, Mislina Kılıç)
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladin, Cansu Çetin, Jackson (Gizem Karadayı, Meryem Boz, Sinem Yıldız)
Setler : 22-25, 19-25, 17-25
Süre: 77 dakika (28, 26, 23)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, THY'yi 3-0 yendi.
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