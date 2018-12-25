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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

THY: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

25 Aralık 2018 Salı 21:25
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

THY: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan, Nikolic, İpek Ercan, Mislina Kılıç)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladin, Cansu Çetin, Jackson (Gizem Karadayı, Meryem Boz, Sinem Yıldız)

Setler : 22-25, 19-25, 17-25

Süre: 77 dakika (28, 26, 23)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, THY'yi 3-0 yendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 21:25
  1. Galatasaray HDI Sigorta
  2. THY
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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