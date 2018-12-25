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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Karayolları: 3 - Beşiktaş: 2

25 Aralık 2018 Salı 21:01
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Çetin Ok, Meryem Tekol Pelenk

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gerasymova, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Mariana Aydın, Yasemin Özel)

Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Humay Topaloğlu, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Merve İkbal Albayrak)

Setler: 26-24, 25-23, 23-25, 23-25, 15-12

Süre: 143 dakika (33, 29, 30, 31, 20)

ANKARA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 11. haftasında Karayolları, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 21:01
  1. Beşiktaş
  2. karayolları
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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