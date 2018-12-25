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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 1- Nilüfer Belediyespor: 3

25 Aralık 2018 Salı 20:56
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Beylikdüzü

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay (Melisa Memiş, Buse Melis Kara, Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Ayşegül Girgin)

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hazal Selin Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Hande Korkut)

Setler: 23-25, 25-20, 21-25, 17-25

Süre: 121 dakika (29, 31, 31, 30)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 11. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 20:56
  1. Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
  2. Nilüfer Belediyespor
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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