Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Eczacıbaşı VitrA: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 125 Aralık 2018 Salı 16:33
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Serdar Nişancıoğlu
Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Merve Atlıer, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal, Beyza Arıcı (Dilara Bağcı, Boskovic, Gamze Kılıç)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Nikolaeva, Aybüke Özdemir, Darya Özbek (Erce Kasapoğlu, Seda Arısoy, Ezgi Akyaldız, Ceyda Demirhan)
Setler: 25-6, 25-18, 20-25, 25-11
Süre: 91 dakika (19,25,25,22)
İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi 11. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
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