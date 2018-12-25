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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Eczacıbaşı VitrA: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1

25 Aralık 2018 Salı 16:33
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Serdar Nişancıoğlu

Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Merve Atlıer, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal, Beyza Arıcı (Dilara Bağcı, Boskovic, Gamze Kılıç)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Nikolaeva, Aybüke Özdemir, Darya Özbek (Erce Kasapoğlu, Seda Arısoy, Ezgi Akyaldız, Ceyda Demirhan)

Setler: 25-6, 25-18, 20-25, 25-11

Süre: 91 dakika (19,25,25,22)


İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi 11. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 16:33
  1. Aydın Büyükşehir Belediyespor
  2. Eczacıbaşı VitrA
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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