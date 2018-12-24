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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Çanakkale Belediyespor: 0 - VakıfBank: 3

24 Aralık 2018 Pazartesi 16:05
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon:Anafartalar

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, BarışKarakoyun

Çanakkale Belediyespor: Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Birgül Güler, Sobolska, Gökçe Çiçek Aksoylu (BihterDumanoğlu, Işıl Öz, Ebru Bedir, Semra Özer)

VakıfBank: Buket Gülübay, Zhu Ting, Ayşe Melis Gürkaynak, Ebrar Karakurt, Robinson, Rasic (Ayça Aykaç, Sloetjes, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu)

Setler: 20-25, 16-25, 21-25

Süre: 81 dakika (30, 24, 27)


ÇANAKKALE (AA) - Voleybol VestelVenus Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında VakıfBank, deplasmandaÇanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 16:05
  1. Çanakkale
  2. Çanakkale Belediyespor
  3. Kadınlar Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Vakıfbank

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