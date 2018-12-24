Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Çanakkale Belediyespor: 0 - VakıfBank: 324 Aralık 2018 Pazartesi 16:05
Salon:Anafartalar
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, BarışKarakoyun
Çanakkale Belediyespor: Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Birgül Güler, Sobolska, Gökçe Çiçek Aksoylu (BihterDumanoğlu, Işıl Öz, Ebru Bedir, Semra Özer)
VakıfBank: Buket Gülübay, Zhu Ting, Ayşe Melis Gürkaynak, Ebrar Karakurt, Robinson, Rasic (Ayça Aykaç, Sloetjes, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu)
Setler: 20-25, 16-25, 21-25
Süre: 81 dakika (30, 24, 27)
ÇANAKKALE (AA) - Voleybol VestelVenus Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında VakıfBank, deplasmandaÇanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.
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