Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Nilüfer Belediyespor: 3 - Halkbank: 222 Aralık 2018 Cumartesi 21:35
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ali Bağde
Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic (Aylin Sarıoğlu, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Aslı Tecimer, Hande Korkut)
Halkbank: Castaneda, Ceyda Durukan, Fulden Ural, Aslıhan Kılıç, Ramos, Sakradzija (Derya Çayırgan, Ada Germen, Duygu Nur Doğan, Hande Naz Şimşek)
Setler: 23-25, 25-19, 19-25, 25-22, 18-16
Süre: 152 dakika (31, 27, 29, 37, 28)
BURSA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 10. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, sahasında Halkbank'ı 3-2 yendi.
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