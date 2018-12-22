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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

VakıfBank: 3 - THY: 1

22 Aralık 2018 Cumartesi 21:24
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Güner, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay)

THY: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Nikolic, İpek Ercan, Mislina Kılıç, Duygu Arslan, İrem Cor)

Setler: 25-17, 25-18, 20-25, 25-14

Süre:105 dakika (25, 24, 33, 23)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. hafta maçında VakıfBank, THY'yi 3-1 yendi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 21:24
  1. Vakıfbank
  2. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  3. Voleybol

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