Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Beşiktaş: 3 - Çanakkale Belediyespor: 022 Aralık 2018 Cumartesi 19:28
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Demiröz, Seçkin Yener
Beşiktaş: Merve Tanıl, Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, İkbal Albayrak, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Arelya Karasoy, Zeynep Üzen)
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Ece Hocaoğlu, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Ebru Bedir, Semra Özer)
Setler: 25-18, 30-28, 25-18
Süre: 86 dakika (24, 36, 26)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. hafta maçında Beşiktaş, Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.
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