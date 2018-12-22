Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligİ
Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 322 Aralık 2018 Cumartesi 18:21
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Lopez, Nikolaeva, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez, Aybuke Özdemir (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Ecem Alıcı, Seda Arısoy, Jineiry Martinez, Darya Özbek, Ezgi Akyaldız, Ceyda Demirhan)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Lee, Ergül Eroğlu, Hunter, Drews, Sabriye Gönülkırmaz, Melis Buse Kara (Melisa Memiş, Ceyda Aktaş, Simay Kurt, Seray Altay)
Setler: 25-17, 12-25, 25-23, 15-25, 6-15
Süre: 123 dakika (23, 23, 37, 24, 16)
AYDIN (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 10. hafta karşılaşmasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
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