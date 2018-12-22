Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Galatasaray HDI Sigorta: 2 - Eczacıbaşı VitrA: 322 Aralık 2018 Cumartesi 17:04
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili
Galatasaray HDI Sigorta: Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Buse Kayacan, Elifsu Ericek, Melike Yılmaz, Nursevil Aydınlar)
Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer, Boskovic, Kim Koung, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Ezgi Dilik, Büşra Kılıçlı, Güldeniz Önal, Larson)
Setler: 15-25, 22-25, 25-20, 25-22, 16-18
Süre: 131 dakika (23, 27, 29, 27, 25)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
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