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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Halkbank: 0 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

15 Aralık 2018 Cumartesi 20:28
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, Yasin İlhan

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Ada Germen, Hande Naz Şimşek, Tutku Burcu Yüzgenç, Duygu Nur Doğan)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Erce Kasapoğlu, Nikolaeva, Aybüke Özdemir, Ceyda Demirhan)

Setler: 23-25, 21-25, 20-25

Süre: 93 dakika (35, 29, 29)


ANKARA (AA) - Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 20:28
  1. Aydın Büyükşehir Belediyespor
  2. Halkbank
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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