Voleybol Uluslar Ligi kadınlarda finalin adı belli oldu - ABD : 3 - Çin: 1- FIVB Uluslar Ligi yarı finalinde Çin'i eleyen ABD, finalde Brezilya'nın rakibi oldu- Türkiye, üçüncülük maçında Çin ile karşılaşacak



ANKARA (AA) - ABD, FIVB Uluslar Ligi final etabının yarı finalinde Çin'i 3-1 yenerek finale adını yazdırdı. Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde ev sahibi takım ile karşı karşıya gelen ABD, müsabakadan 25-11, 15-25, 25-17 ve 25-20'lik setlerle 3-1 galip ayrıldı. Finale yükselen ABD, günün ilk maçında Türkiye'yi 3-0'la geçen Brezilya ile yarın 14.30'da şampiyonluk maçına çıkacak. Türkiye ise Çin ile yarın saat 10.00'da üçüncülük maçı oynayacak.



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