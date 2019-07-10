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Voleybol turnuvaları plajlara renk kattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm A.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:08
Voleybol turnuvaları plajlara renk kattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm A.Ş. ile Mersin Kent Konseyi’nin, Kocahasanlı, Ayaş, Kızkalesi, Yemişkumu ve Susanoğlu plajlarında halkın katılımıyla gerçekleştirdiği voleybol turnuvasıyla tatilciler hem eğlendi hem de plajın keyfini çıkardı.


Beş farklı noktada eş zamanlı başlayıp, iki gün süren turnuva, Mersin plajlarında hafta sonu denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyen tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Turnuva ile profesyonel voleybol oyuncularının yanı sıra amatör olarak voleybola ilgisi olan pek çok vatandaş bir araya gelirken, plajlar kıyasıya bir voleybol mücadelesine sahne oldu. Susanoğlu plajındaki turnuvada profesyonel voleybol oyuncusu olduğunu ifade eden Ramiz Giray, turnuvada kardeşi Ediz Giray ve yeğeni Arda Giray’la yer aldı. Baba, oğul ve amca başarılı bir oyun ortaya sergileyerek finale kaldı. Oğul Arda Giray’ın takımı birincilik ödülünü alırken, baba Arda Giray ve amca Ramiz Giray da takımlarıyla dereceye girerek güzel bir başarı öyküsüne imza attı. Ramiz Giray, "Dünyanın en çok sevilen sporlarından biri olan plaj voleybolunun Mersin ve sahillerinde yapılmasını yıllardır düşünüyordum. 5 senedir bir eksiklik vardı. O eksiklik bu sene giderildi ve umarım önümüzdeki senelerde bu etkinlikler devam eder” dedi.


Katılımcılardan İsmail Çetinkaya ise aktivitenin içerisinde yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Çok güzel bir duygu bu etkinliğe katılmak. Bu etkinlik sahillere renk kattı. Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum, onun sayesinde bu güzel etkinliğe katılma şansını yakaladık" ifadelerini kullandı.


Aktivitede izleyici olarak yer alan Elanur Yıldırım de "Biz Elazığ’dan geldik. Burayı çok beğendik. Babam da iyi bir voleybolcudur, onunla geldik. Katılım çok fazla, biz de etkinliği çok beğendik" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:08
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