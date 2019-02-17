Voleybol: Toplu sonuç - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 19 ve Efeler Ligi'nde 18. hafta maçları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 19 ve Efeler Ligi'nde 18. hafta maçları oynandı. Alınan sonuçlar şöyle:

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3 Fenerbahçe Opet-Çanakkale Belediyespor: 3-0 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank: 0-3 Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş: 3-0 Türk Hava Yolları-Karayolları: 3-0 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0

- Efeler Ligi

Tokat Belediye Plevne-Galatasaray: 2-3 Maliye Piyango-Halkbank: 0-3

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