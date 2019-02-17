Voleybol: Toplu sonuç
- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 19 ve Efeler Ligi'nde 18. hafta maçları tamamlandı17 Şubat 2019 Pazar 19:51
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 19 ve Efeler Ligi'nde 18. hafta maçları oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
Fenerbahçe Opet-Çanakkale Belediyespor: 3-0
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank: 0-3
Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş: 3-0
Türk Hava Yolları-Karayolları: 3-0
Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0
- Efeler Ligi
Tokat Belediye Plevne-Galatasaray: 2-3
Maliye Piyango-Halkbank: 0-3
YORUM YAZ