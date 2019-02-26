Voleybol takımından Başkan Gül’e ziyaret etti

Grubunu lider olarak tamamlayıp yarı finallere kalan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül’ü makamında ziyaret etti.

Türkiye 2. Lig 3 Grubu lider olarak tamamlayan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, 1 Mart 2019 Cuma günü Malatya’da oynanacak ve 3 gün sürecek olan yarı final müsabakaları öncesinde Belediye Başkanı Zeki Gül’ü ziyaret etti.

Belediye olarak futbola verdikleri desteği, diğer branşlara da sağladıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Zeki Gül, maddi olarak her hangi bir sıkıntı olmadığını ifade etti.

Başkan Gül, “Geçtiğimiz yıllarda futbola ayırdığımız bütçeyi şimdilerde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren amatör sporlara ayırıyoruz. Bu da amatör spor branşlarımızın maddi sorunlarını ortadan kaldırıyor. Masa tenisi ve güreşte şehrimizin yaşadığı sevinç ve gururu şimdi de voleybolda yaşamak istiyoruz. Voleybol takımımız yarı final maçlarını ve ardından final maçlarını geçip 1. Ligde mücadele edecek buna gönülden inanıyorum” dedi

’Galibiyet ve lig atlama primi verilecek’

Başkan Gül, yarı final ve final müsabakalarında alınacak galibiyetler ile 1. Lige yükselme durumunda voleybol takımı oyuncularına prim müjdesi veridi. Primlerde cömert davranacaklarını belirten Belediye Başkanı Gül, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak’a primlerin ayarlanması konusunda çalışma yapması için talimat verdi.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak’da, sezon başından bu yana bir üst lige çıkma hedefiyle mücadele verdiklerini bugün ise hedeflerine ulaşmak için son basamağa geldiklerini söyledi.

Solak, “Takımımız iyi mücadele ediyor ve başarıya odaklı olarak çalışmalarına devam ediyor. Yarı final ve ardından final müsabakaları bir üst lige çıkarak tamamlayacağımıza inanıyorum. Destekleri için Belediye Başkanı Zeki Gül’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.