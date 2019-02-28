Voleybol oynarken rahatsızlanmıştı Voleybol oynarken rahatsızlanan 17 yaşındaki lise öğrencisi tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Voleybol oynarken rahatsızlanan 17 yaşındaki lise öğrencisi tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Sivas’ın Zara İlçesinde Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Melike Uysal, 2 gün önce arkadaşları ile voleybol oynarken rahatsızlanınca Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kız burada yapılan ilk müdahalenin ardından kalp krizi tanısı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesine sevk edildi. Burada iki gün süren tedavi sürecinin ardından kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Uysal’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

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