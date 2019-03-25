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Voleybol Midiler ve Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

Bilecik’te 2018-2019 yılı Voleybol Midiler ve Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:52
Voleybol Midiler ve Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

Bilecik’te 2018-2019 yılı Voleybol Midiler ve Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.


Bilecik Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren okullara kupa, madalya ve başarı belgelerini Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve Spor Şube Müdürü Hasan Uğur yücel takdim etti. İl Müdürü Yıldız, müsabakalara katılan okullarım, öğretmenleri ve sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:52
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