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Ülke şokta! Voleybol maçında bombalı saldırı: 5 ölü

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Baglan vilayetine bağlı Tala-u Barfak ilçesinde oynanan voleybol maçı esnasında düzenlenen bombalı saldırı sonucu, 5 kişi yaşamını yitirdi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 15:08
Ülke şokta! Voleybol maçında bombalı saldırı: 5 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Tala-u Barfak ilçesinde voleybol maçı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Tala-u Barfak Kaymakamı Abdul Ahmad Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, ilçenin Barfak köyünde voleybol maçı yapılacak alana yerleştirilen bombanın, maç sırasında patlatıldığını belirtti.    

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ahmadi, 20 kişinin de yaralandığını söyledi.    

Ahmadi, Barfak köyünün Taliban kontrolünde olduğunu vurguladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.    

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 15:08
  1. Afganistan
  2. Voleybol maçı
  3. bombalı saldırı
  4. ölü ve yaralılar var

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