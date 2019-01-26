Ülke şokta! Voleybol maçında bombalı saldırı: 5 ölü Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Baglan vilayetine bağlı Tala-u Barfak ilçesinde oynanan voleybol maçı esnasında düzenlenen bombalı saldırı sonucu, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Tala-u Barfak ilçesinde voleybol maçı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi. Tala-u Barfak Kaymakamı Abdul Ahmad Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, ilçenin Barfak köyünde voleybol maçı yapılacak alana yerleştirilen bombanın, maç sırasında patlatıldığını belirtti. Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ahmadi, 20 kişinin de yaralandığını söyledi. Ahmadi, Barfak köyünün Taliban kontrolünde olduğunu vurguladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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