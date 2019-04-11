0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali

- Igor Gorgonzola: 1 - VakıfBank: 3- Altın sette rakibine 16-14 yenilen VakıfBank, organizasyona veda etti

11 Nisan 2019 Perşembe 00:07
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali


Salon: Igor Gorgonzola

Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Igor Gorgonzola: Bartsch-Hackley, Veljkovic, Egonu, Piccinini, Chirichella, Carlini (Camera, Nizetich, Sansonna, Bici, Zannoni)

VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu Ting, Rasic, Slöetjes, Robinson, Kübra Çalışkan (Hatice Gizem Örge, Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Di Iulio, Ebrar Karakurt)

Setler: 23-25, 20-25, 25-15, 21-25, 16-14

Süre: 125 dakika (26, 28, 24, 27, 20)


İSTANBUL (AA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında, İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 3-1 yenmesine rağmen elendi.

Rakibine ilk maçta 3-0 mağlup olan sarı-siyahlı ekip, rövanş mücadelesinin sonunda oynanan altın seti 16-14 kaybetti ve organizasyona veda etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 00:07
  1. CEV Şampiyonlar Ligi
  2. Igor Gorgonzola
  3. Vakıfbank
  4. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samet Aybaba'dan Beşiktaş sözleri: Teklif gelirse tabii ki...
    1. Samet Aybaba'dan Beşiktaş sözleri:..
    2. UMH'den "Hafter güçleri çocuk savaşçı..
    3. Üniversiteli öğrencilerden..
    4. Nusaybin’de trafik kazası: 1 ölü, 4..
    5. Hafter güçleri Yermuk Kampı'nda..
    6. Barcelona, Manchester United'ı..
    7. Kara delik ilk kez görüntülendi!
    8. İtalyan meclisi "sözde Ermeni..
    9. 2 arkadaş odun keserken yaralandı
    10. Cezayir Devlet Başkanlığı seçimi 4..
    11. Başkan Kahraman’dan Başkan Tanış’a..
    12. Çukurca’da şehit polisler için..
    13. Dargeçit’te kavga ihbarına giden..
    14. Heerenveen, Jan Olde Riekerink ile..
    15. Emniyet Genel Müdürlüğünden Özel..
    16. Ronaldo attı Juventus avantajı kaptı
    17. "Filipinler'de bulunan fosiller yeni..
    18. İstasyon Gemiciler Spor başarıdan..
    19. Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani..
    20. Milli Sporculardan Kaymakam Keçeli’ ye..
    21. VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’ne veda..
    22. Seyir halindeki otomobil alev topuna..
    23. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar..
    24. Bartın’da trafik kazası: 2 yaralı
    25. Malkara’da bağ evi soygunu
    26. Ajax ile Juventus yenişemedi
    27. Barcelona, İngiltere’den avantajlı..
    28. Antalya'da akıl almaz olay!
    29. GÜNDEM ÖZETİ / 11 Nisan 2019
    30. Yemen Cumhurbaşkanı'ndan olağanüstü..
    Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
    Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    ABD'de senatörler birleşti Türkiye'yi tehdit etti
    ABD'de senatörler birleşti Türkiye'yi tehdit etti
    Avrupa ülkesi Kıbrıs'a yığınak yapıyor
    Avrupa ülkesi Kıbrıs'a yığınak yapıyor
    Rusya'dan Türkiye açıklaması!
    Rusya'dan Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    Bakan Albayrak reform paketini açıklamıştı... CHP'den tehdit!
    Bakan Albayrak reform paketini açıklamıştı... CHP'den tehdit!
    Mete Yarar'dan S-400 yorumu! "Dünyanın en modern silah sistemleri"
    Mete Yarar'dan S-400 yorumu! "Dünyanın en modern silah sistemleri"