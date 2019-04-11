Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali
- Igor Gorgonzola: 1 - VakıfBank: 3- Altın sette rakibine 16-14 yenilen VakıfBank, organizasyona veda etti11 Nisan 2019 Perşembe 00:07
Salon: Igor Gorgonzola
Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)
Igor Gorgonzola: Bartsch-Hackley, Veljkovic, Egonu, Piccinini, Chirichella, Carlini (Camera, Nizetich, Sansonna, Bici, Zannoni)
VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu Ting, Rasic, Slöetjes, Robinson, Kübra Çalışkan (Hatice Gizem Örge, Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Di Iulio, Ebrar Karakurt)
Setler: 23-25, 20-25, 25-15, 21-25, 16-14
Süre: 125 dakika (26, 28, 24, 27, 20)
İSTANBUL (AA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında, İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 3-1 yenmesine rağmen elendi.
Rakibine ilk maçta 3-0 mağlup olan sarı-siyahlı ekip, rövanş mücadelesinin sonunda oynanan altın seti 16-14 kaybetti ve organizasyona veda etti.
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