Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Chemik Police: 0 - Fenerbahçe Opet: 3



Salon: Azoty Arena Hakemler: Roy Goren (İsrail), Igor Porvaznik (Slovakya) Chemik Police: Busa, Grajber, Chojnacka, Lukasik, Ogbogu, Mirkovic (Bednarek, Plesnierowicz, Popovic, Krzos) Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Dicle Nur Babat, Melissa Teresa Vargas Abreu, Ramos, Eda Erdem Dündar, Rabadzhieva (Seniye Merve Dalbeler) Setler: 24-26, 20-25, 15-25 Süre: 78 dakika (30, 25, 23)

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında Polonya'nın Chemik Police ekibini deplasmanda 3-0 yendi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler grubunda namağlup liderliğini sürdürdü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.