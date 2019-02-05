Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Eczacıbaşı VitrA: 3 - Hameenlinna: 0



Salon: Burhan Felek Hakemler: Mykhylo Medvid (Ukrayna), Jan Krticka (Çekya) Eczacıbaşı VitrA: Gibbemeyer, Gamze Kılıç, Kim Koung, Merve Atlıer, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal (Simge Aköz) Hameenlinna: Rikila, Kalchenko, Martin, Kokkonen, Green, Orle (Porsenger, Pirincipato, Karhu) Setler: 25-17, 25-7, 25-20 Süre:63 dakika (21, 19, 23)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı 3-0 yendi. Bu sonucun ardından grubunda 4. galibiyetini alan turuncu-beyazlılar, namağlup liderliğini sürdürdü.

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