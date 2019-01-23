Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Fenerbahçe OPET: 3 - CSM Bükreş: 0



Salon: Burhan Felek Hakemler: Michail Themelis (Yunanistan), Roy Bensimon (İsrail) Fenerbahçe OPET: Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antanovic, Ramos, Bahar Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz) CSM Bükreş: Tashiro, Balkestein, Koolhaas, Trushkina, Kodola, Sobo (Inoue, Hashimoto) Setler: 25-18, 25-19, 25-22 Süre: 69 dakika (20, 23, 26)

İSTANBUL (AA) - Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe OPET, konuk ettiği Romanya temsilcisi CSM Bükreş'i 3-0 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.



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