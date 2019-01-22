Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
- Dinamo Kazan: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 322 Ocak 2019 Salı 21:22
İSTANBUL (AA) - Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Rusya temsilcisi Dinamo Kazan'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Kazan kentindeki Saint Petersburg Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, rakibine 25-16, 25-16, 22-25 ve 25-22'lik setlerle üstünlük sağladı.
Grubunda oynadığı üç maçtan da galibiyetle ayrılan turuncu-beyazlılar, bu sonucun ardından puanını 9'a yükseltti.
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