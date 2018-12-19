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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

- Fenerbahçe Opet: 3 - Chemik Police: 0

19 Aralık 2018 Çarşamba 20:40
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Milan Rajkovic (Hırvatistan), Harald Sodja (Avusturya)

Fenerbahçe Opet: Antonjevic, Ramos, Bahar Guidetti, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz)

Chemik Police: Mirkovic, Chajbdr, Chojnacka, Stysiak, Busa, Ogbogu (Krozos, Plesnerowicz, Bednarek)

Setler: 25-12, 25-16, 25-22

Süre: 74 dakika (21, 25, 28)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Polonya temsilcisi Chemik Police'yi 3-0 yendi.

Fenerbahçe Opet, bu sonuçla 2'de 2 yaparken, Polonya temsilcisi ise ikinci maçında da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 20:40
  1. Chemik Police
  2. E Grubu
  3. Fenerbahçe
  4. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
  5. Voleybol

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