Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
- Galatasaray HDI Sigorta: 3 - CSM Volei Alba Blaj: 006 Şubat 2019 Çarşamba 21:11
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Michael Andersen (Norveç), Magdalena Nrwarpwska (Polonya)
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Meryem Boz, Jackson (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Nursevil Aydınlar)
CSM Volei Alba Blaj: Lazarevic, Ninkovic, Kitipova, Newcombe, Omyejekwe, Baciu (Vujovic, Delros, Aleksic, Zhidkova, Karakasheva)
Setler: 25-23, 25-20, 25-17
Süre: 69 dakika (25, 23, 21)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'ı 3-0 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Salı günü Romanya'da oynanacak.
YORUM YAZ