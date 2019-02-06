Voleybol: Kadınlar CEV Kupası - Galatasaray HDI Sigorta: 3 - CSM Volei Alba Blaj: 0



Salon: Burhan Felek Hakemler: Michael Andersen (Norveç), Magdalena Nrwarpwska (Polonya)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Meryem Boz, Jackson (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Nursevil Aydınlar)

CSM Volei Alba Blaj: Lazarevic, Ninkovic, Kitipova, Newcombe, Omyejekwe, Baciu (Vujovic, Delros, Aleksic, Zhidkova, Karakasheva) Setler: 25-23, 25-20, 25-17

Süre: 69 dakika (25, 23, 21)



İSTANBUL (AA) - Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'ı 3-0 yendi. Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Salı günü Romanya'da oynanacak.

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