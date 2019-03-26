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Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda 39. kupa heyecanı

- Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın final rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın İtalyan ekibi Saugella'ya konuk olacak- Kupada daha önce İtalyan ekipleri 21 kez mutlu sona ulaşırken Türkiye temsilcileri ise kupaya 3 kez uzanabildi

26 Mart 2019 Salı 11:11
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda 39. kupa heyecanı


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nı 39. kazanan ekip yarın İtalya'daki Saugella-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçının ardından belli olacak.

1980-1981 sezonundan itibaren CEV Kupası olarak oynanmaya başlanan, 2007-2008'den sonra CEV Challenge Kupası adını alan organizasyon bu sezon 39. kez düzenlendi. İtalyan ekiplerinin başarılı olduğu organizasyonda İtalya temsilcileri 21 defa kupaya uzandı.

Batı Almanya ekipleri 4, Alman ve Türk temsilcilerinin üçer kez şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda, Azerbaycan ve Rusya ekipleri ikişer, Romanya, SSCBve Yunanistantemsilcileri ise birer kez kupayı kazandı.


- Türk ekiplerinin 9. finali


CEV Challenge Kupası'nda 9. kez finalde mücadele eden Türk temsilcileri, daha önce 3 defa kupaya uzandı. VakıfBank Güneş Sigorta 2007-2008'de, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 2014-2015 ve 2016-2017'de kupayı müzesine götürdü.

Organizasyonda 1992-1993'te Eczacıbaşı, 1995-1996'da Emlakbank, 2013-2014'te Beşiktaş, 2015-2016'da Trabzon İdmanocağı ve geçen yıl da Bursa Büyükşehir Belediyespor finale kadar yükselme başarısı gösterdi.


- Aydın Büyükşehir Belediyespor'un başarısı


Sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor'un isim haklarını satın alarak Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 16'lı final turundan katıldığı organizasyonda sırasıyla Beşiktaş, Belçika'dan Hermes, Yunanistan temsilcisi AO Thiras ve son olarak da Slovenya ekibi GEN-I Volley'i eledi.

İtalyan ekibi karşısında ilk maçı 3-0 kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın İtalya'nın Monza kentindeki müsabakayı 3-0 veya 3-1 kazanıp, ardından oynanacak altın sette kupayı kazanma mücadelesi verecek.


- Kupayı kazananlar


Organizasyonda bu sezona kadar kupaya uzananlar şöyle:

SezonTakımÜlke
1980-1981SV LohhofBatı Almanya
1981-1982USC MünsterBatı Almanya
1982-1983SG JDZ FeuerbachBatı Almanya
1983-1984Victoria Vill. Bariİtaya
1984-1985Viktoria AugsburgBatı Almanya
1985-1986Nelson Reggio Emiliaİtalya
1986-1987Civ e Civ Modenaİtalya
1987-1988Yoghi Anconaİtalya
1988-1989Braglia Ceramica Reggio Emiliaİtalya
1989-1990Orbita ZaporozhyeSSCB
1990-1991Pescopagano Materaİtalya
1991-1992Pescopagano Materaİtalya
1992-1993Colli Aniene Romaİtalya
1993-1994USC MünsterAlmanya
1994-1995Ecoclear Sumiragoİtalya
1995-1996USC MünsterAlmanya
1996-1997Alpam Romaİtalya
1997-1998Cermagica Reggio Emiliaİtalya
1998-1999Centro Ester Napoliİtalya
1999-2000Medinex Reggio Calabriaİtalya
2000-2001Cividini Vicenzaİtalya
2001-2002Edison Volley Modenaİtalya
2002-2003Asystel Volley Novaraİtalya
2003-2004Foppapedretti Bergamoİtalya
2004-2005Pallavolo Sirio Perugiaİtalya
2005-2006Scavolini Pesaroİtalya
2006-2007Sirioİtalya
2007-2008VakıfBank Güneş SigortaTürkiye
2008-2009Vini Monteschiavoİtalya
2009-2010Dresdner Almanya
2010-2011Azerrail BaküAzerbaycan
2011-2012Lokomotiv BaküAzerbaycan
2012-2013Dinamo KrasnodarRusya
2013-2014Zarechie OdintsovoRusya
2014-2015Bursa Büyükşehir BelediyesporTürkiye
2015-2016CSM BükreşRomanya
2016-2017Bursa Büyükşehir BelediyesporTürkiye
2017-2018OlimpiakosYunanistan


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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:11
  1. Aydın Büyükşehir Belediyespor
  2. CEV Challenge Kupası
  3. final

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