Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda 39. kupa heyecanı





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nı 39. kazanan ekip yarın İtalya'daki Saugella-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçının ardından belli olacak.

1980-1981 sezonundan itibaren CEV Kupası olarak oynanmaya başlanan, 2007-2008'den sonra CEV Challenge Kupası adını alan organizasyon bu sezon 39. kez düzenlendi. İtalyan ekiplerinin başarılı olduğu organizasyonda İtalya temsilcileri 21 defa kupaya uzandı.

Batı Almanya ekipleri 4, Alman ve Türk temsilcilerinin üçer kez şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda, Azerbaycan ve Rusya ekipleri ikişer, Romanya, SSCBve Yunanistantemsilcileri ise birer kez kupayı kazandı.





- Türk ekiplerinin 9. finali





CEV Challenge Kupası'nda 9. kez finalde mücadele eden Türk temsilcileri, daha önce 3 defa kupaya uzandı. VakıfBank Güneş Sigorta 2007-2008'de, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 2014-2015 ve 2016-2017'de kupayı müzesine götürdü.



Organizasyonda 1992-1993'te Eczacıbaşı, 1995-1996'da Emlakbank, 2013-2014'te Beşiktaş, 2015-2016'da Trabzon İdmanocağı ve geçen yıl da Bursa Büyükşehir Belediyespor finale kadar yükselme başarısı gösterdi.







- Aydın Büyükşehir Belediyespor'un başarısı





Sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor'un isim haklarını satın alarak Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 16'lı final turundan katıldığı organizasyonda sırasıyla Beşiktaş, Belçika'dan Hermes, Yunanistan temsilcisi AO Thiras ve son olarak da Slovenya ekibi GEN-I Volley'i eledi.

İtalyan ekibi karşısında ilk maçı 3-0 kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın İtalya'nın Monza kentindeki müsabakayı 3-0 veya 3-1 kazanıp, ardından oynanacak altın sette kupayı kazanma mücadelesi verecek.





- Kupayı kazananlar





Organizasyonda bu sezona kadar kupaya uzananlar şöyle:

Sezon Takım Ülke 1980-1981 SV Lohhof Batı Almanya 1981-1982 USC Münster Batı Almanya 1982-1983 SG JDZ Feuerbach Batı Almanya 1983-1984 Victoria Vill. Bari İtaya 1984-1985 Viktoria Augsburg Batı Almanya 1985-1986 Nelson Reggio Emilia İtalya 1986-1987 Civ e Civ Modena İtalya 1987-1988 Yoghi Ancona İtalya 1988-1989 Braglia Ceramica Reggio Emilia İtalya 1989-1990 Orbita Zaporozhye SSCB 1990-1991 Pescopagano Matera İtalya 1991-1992 Pescopagano Matera İtalya 1992-1993 Colli Aniene Roma İtalya 1993-1994 USC Münster Almanya 1994-1995 Ecoclear Sumirago İtalya 1995-1996 USC Münster Almanya 1996-1997 Alpam Roma İtalya 1997-1998 Cermagica Reggio Emilia İtalya 1998-1999 Centro Ester Napoli İtalya 1999-2000 Medinex Reggio Calabria İtalya 2000-2001 Cividini Vicenza İtalya 2001-2002 Edison Volley Modena İtalya 2002-2003 Asystel Volley Novara İtalya 2003-2004 Foppapedretti Bergamo İtalya 2004-2005 Pallavolo Sirio Perugia İtalya 2005-2006 Scavolini Pesaro İtalya 2006-2007 Sirio İtalya 2007-2008 VakıfBank Güneş Sigorta Türkiye 2008-2009 Vini Monteschiavo İtalya 2009-2010 Dresdner Almanya 2010-2011 Azerrail Bakü Azerbaycan 2011-2012 Lokomotiv Bakü Azerbaycan 2012-2013 Dinamo Krasnodar Rusya 2013-2014 Zarechie Odintsovo Rusya 2014-2015 Bursa Büyükşehir Belediyespor Türkiye 2015-2016 CSM Bükreş Romanya 2016-2017 Bursa Büyükşehir Belediyespor Türkiye 2017-2018 Olimpiakos Yunanistan



