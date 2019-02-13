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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - AO Thiras: 0- Türk temsilcisi yarı finale yükseldi

13 Şubat 2019 Çarşamba 20:38
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Rafael Gonzalez Tabares (İspanya), Kiril Stoyanov (Bulgaristan)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Brayelin Martinez, Lopez, Gözde Dal İrgi, Nikolova, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyıldız, Seda Türkkan)

AO Thiras: Emmanouilidou, Grbac, Merteki, Field, Pilepic, Kalantaridou (Artakianou, Kosmidou, Panagiotidou, Xanthopoulou)

Setler: 25-16, 25-15, 25-19

Süre: 71 dakika (23, 22, 26)


AYDIN (AA) - Kadınlar CEV Challenge Kupası 4'lü final turu rövanş maçında Yunanistan temsilcisi AO Thiras'ı 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi.

Türk temsilcisi, Yunanistan'daki ilk maçı da 3-2 kazanmıştı. Aydın Büyükşehir Belediyespor'un yarı finaldeki rakibi Kanti (İsviçre)-GEN-I Volley (Slovenya) eşleşmesinin galibi olacak.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 20:38
  1. AO Thiras
  2. Aydın Büyükşehir Belediyespor
  3. CEV Challenge Kupası
  4. Voleybol

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