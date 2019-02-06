Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
- AO Thiras: 2 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 306 Şubat 2019 Çarşamba 23:05
İSTANBUL (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 4'lü final turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın AO Thiras ekibini 3-2 yendi.
Santorini Adası'ndaki Dappos Karterados Salonu'nda oynanan mücadelede Romanya'dan Florin Dimachi ile Lüksemburg'dan Carel Zuidberg düdük çaldı.
Türk temsilcisi, 113 dakika süren karşılaşmadan 16-25, 25-17, 15-25, 25-23 ve 10-15'lik setlerle 3-2 galip ayrıldı.
Müsabakanın rövanşı 13 Şubat Çarşamba günü Aydın'da oynanacak.
Eşleşmeyi geçecek ekip, yarı finalde Kanti (İsviçre) - GEN-I Volley (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
YORUM YAZ