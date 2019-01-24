Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası - Hermes: 2 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3- Aydın Büyükşehir Belediyespor, 4'lü final turuna yükseldi



İSTANBUL (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçika temsilcisi Hermes'i deplasmanda 3-2 yendi. Oostende kentindeki Mister V-Arena'da oynan müsabakada Aydın Büyükşehir Belediyespor, rakibine 22-25, 25-19, 25-18, 21-25 ve 15-12'lik setlerle üstünlük sağladı.

İlk maçı da evinde 3-0 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, adını 4'lü final turuna yazdıran taraf oldu ve bu etapta Yunanistan'ın AO Thiras ekibiyle eşleşti. Bu turda müsabakalar, 5-7 Şubat ve 12-14 Şubat tarihlerinde oynanacak.







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