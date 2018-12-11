



AYDIN (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 8'li final turunda Belçika'dan Hermes takımıyla mücadele edecek Aydın Büyükşehir Belediyespor'un maç programı belli oldu.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hermes ile ilk maçını 19 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 23 Ocak 2019 Çarşamba günü TSİ 22.30'da Belçika'nın Oostende kentindeki "Mister V-Arena"da oynanacak.

Bu eşleşmeyi geçecek ekip bir üst turda Pölkky Kuusamo (Finlandiya)-AO Thiras (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.