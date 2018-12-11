THY- Euroleague
0553 313 94 23

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

- Aydın Büyükşehir Belediyespor'un 8'li final turundaki maç programı belli oldu

11 Aralık 2018 Salı 09:43
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası


AYDIN (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 8'li final turunda Belçika'dan Hermes takımıyla mücadele edecek Aydın Büyükşehir Belediyespor'un maç programı belli oldu.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hermes ile ilk maçını 19 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 23 Ocak 2019 Çarşamba günü TSİ 22.30'da Belçika'nın Oostende kentindeki "Mister V-Arena"da oynanacak.

Bu eşleşmeyi geçecek ekip bir üst turda Pölkky Kuusamo (Finlandiya)-AO Thiras (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 09:43
  1. Aydın Büyükşehir Belediyespor
  2. CEV Challenge Kupası
  3. Voleybol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık onayladı! Kuzey Marmara Otoyolu trafiğe açıldı
    1. Bakanlık onayladı! Kuzey Marmara..
    2. Ersanlı Bucks, Cedili Cavaliers'ı yendi
    3. Ankara'nın kime kalacağı belli oldu
    4. Suudi Bakan ile Ali Erbaş arasında..
    5. ABD Suudi Arabistan jetlerine..
    6. Suudi Arabistan Türkiye'yle hac..
    7. MSB'den dövizle askerlik duyurusu
    8. Çocukları sanat ve teknolojiyle..
    9. PKK'ya ağır darbe! Hepsi yok edildi
    10. ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu
    11. TCMB'den döviz depo ihalesi
    12. Dövizle askerlik başvuruları ne zaman..
    13. Ödemeler dengesi (2)
    14. PKK'ya ağır darbe! Hepsi imha edildi
    15. "Türk turizminin rekor kırması için..
    16. FETÖ'nün "kripto" askerlerine hapis..
    17. AK Parti Sivas ilçe belediye başkan..
    18. Dövizle askerlik başvuruları başladı
    19. Milli Savunma Bakanlığınca, dövizle..
    20. - "Mezar-i Şerif-Kabil-Peşaver" demir..
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Ünlü tarihçi Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı!
    Ünlü tarihçi Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı!