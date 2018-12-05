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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0- Altın seti 15-12 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor 8'li final turuna yükseldi

05 Aralık 2018 Çarşamba 20:22
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Ivan Chumak (Rusya), Bojan Bardic (Hırvatistan)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Lopez, Nikolova, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Seda Türkkan, Derya Özbek, Ecem Alıcı)

Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Eren, Dilara Bilge, Hümay Topaloğlu, Merve Tanıl, Zeynep Üzen)

Setler: 25-20, 25-20, 25-20, 15-12

Süre: 102 dakika (27, 27, 29, 19)


AYDIN (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. İlk maçı Beşiktaş 3-1 kazandığı için oynanan altın seti 15-12 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8'li final turuna yükseldi.

Aydın ekibi bir üst turda Belçika'dan Hermes takımıyla karşılaşacak.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 20:22
  1. Aydın Büyükşehir Belediyespor
  2. Beşiktaş
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