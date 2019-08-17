Voleybol: Hazırlık maçı - Türkiye: 3 - Estonya: 0



İSTANBUL (AA) - Belçika, Fransa, Hollanda ve Slovenya'nın ev sahipliğinde 12 Eylül'de başlayacak Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak A Milli Takım, Estonya'yı hazırlık maçında 3-0 yendi. Milliler, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibine 27-25, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-0 üstünlük kurdu. Türkiye, karşılaşmanın ardından oynanan ekstra seti de 25-22 kazandı. Milli takım, Estonya ile yarın saat 18.00'de bir hazırlık maçı daha yapacak.



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