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Voleybol: Haftanın programı

- Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. hafta karşılaşmalarıyla lig etabı tamamlanacak

08 Mart 2019 Cuma 09:45
Voleybol: Haftanın programı


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. ve lig etabının son hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde şampiyonların belirleneceği play-off'lar ve düşecek ekiplerin belli olacağı baraj maçları öncesi normal sezonun son hafta karşılaşmalarının programı şöyle:


- Efeler Ligi


Yarın:

13.00 Fenerbahçe-İnegöl Belediyespor (Burhan Felek)

15.00 Ziraat Bankası-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Başkent)

16.00 Arhavi Belediyespor-Halkbank (Arhavi)

16.00 Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

18.00 Galatasaray-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (Burhan Felek)

10 Mart Pazar:

14.00 Tokat Belediye Plevne-Maliye Piyango (Ali Yücel)


- Vestel Venus Sultanlar Ligi


Yarın:

13.00 Halkbank-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)

14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Mimar Sinan)

10 Mart Pazar:

14.00 Beşiktaş-Karayolları (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Cengiz Göllü)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)


Bu arada VakıfBank, hafta içinde oynanan 22. hafta maçında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.



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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:45
  1. Efeler Ligi
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  3. Voleybol

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