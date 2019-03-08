Voleybol: Haftanın programı
- Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. hafta karşılaşmalarıyla lig etabı tamamlanacak08 Mart 2019 Cuma 09:45
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. ve lig etabının son hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde şampiyonların belirleneceği play-off'lar ve düşecek ekiplerin belli olacağı baraj maçları öncesi normal sezonun son hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
- Efeler Ligi
Yarın:
13.00 Fenerbahçe-İnegöl Belediyespor (Burhan Felek)
15.00 Ziraat Bankası-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Başkent)
16.00 Arhavi Belediyespor-Halkbank (Arhavi)
16.00 Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
18.00 Galatasaray-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (Burhan Felek)
10 Mart Pazar:
14.00 Tokat Belediye Plevne-Maliye Piyango (Ali Yücel)
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
13.00 Halkbank-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)
14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Mimar Sinan)
10 Mart Pazar:
14.00 Beşiktaş-Karayolları (Burhan Felek)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Cengiz Göllü)
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)
Bu arada VakıfBank, hafta içinde oynanan 22. hafta maçında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.
YORUM YAZ