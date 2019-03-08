Voleybol: Haftanın programı - Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. hafta karşılaşmalarıyla lig etabı tamamlanacak



İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. ve lig etabının son hafta müsabakaları yapılacak. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde şampiyonların belirleneceği play-off'lar ve düşecek ekiplerin belli olacağı baraj maçları öncesi normal sezonun son hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

- Efeler Ligi

Yarın: 13.00 Fenerbahçe-İnegöl Belediyespor (Burhan Felek) 15.00 Ziraat Bankası-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Başkent) 16.00 Arhavi Belediyespor-Halkbank (Arhavi) 16.00 Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi) 18.00 Galatasaray-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (Burhan Felek) 10 Mart Pazar: 14.00 Tokat Belediye Plevne-Maliye Piyango (Ali Yücel)

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın: 13.00 Halkbank-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent) 14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Mimar Sinan) 10 Mart Pazar: 14.00 Beşiktaş-Karayolları (Burhan Felek) 17.30 Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Cengiz Göllü) 19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

Bu arada VakıfBank, hafta içinde oynanan 22. hafta maçında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.