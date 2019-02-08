Voleybol: Haftanın programı
- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18. hafta müsabakaları oynanacak- Efeler Ligi'ne 17. hafta maçlarıyla devam edilecek08 Şubat 2019 Cuma 09:17
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18. hafta müsabakaları oynanacak. Efeler Ligi'ne ise 17. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
18.30 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)
10 Şubat Pazar:
14.00 Beşiktaş-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)
14.00 VakıfBank-Halkbank (VakıfBank Spor Sarayı)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Mimar Sinan)
16.00 Karayolları-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent)
17.00 Çanakkale Belediyespor-Türk Hava Yolları (Anafartalar)
- Efeler Ligi
Bugün:
18.00 Fenerbahçe-Tokat Belediyesi Plevne (Burhan Felek)
Yarın:
15.00 Ziraat Bankası-Arhavi Belediyespor (TVF Başkent)
15.00 Jeopark Kula Belediyespor-Maliye Piyango (Cengiz Göllü)
16.00 İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)
16.00 Galatasaray-Arkas Spor (Burhan Felek)
17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Halkbank (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
YORUM YAZ