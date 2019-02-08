Voleybol: Haftanın programı - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18. hafta müsabakaları oynanacak- Efeler Ligi'ne 17. hafta maçlarıyla devam edilecek



İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18. hafta müsabakaları oynanacak. Efeler Ligi'ne ise 17. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Vestel Venus Sultanlar Ligi



Yarın: 18.30 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek) 10 Şubat Pazar: 14.00 Beşiktaş-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek) 14.00 VakıfBank-Halkbank (VakıfBank Spor Sarayı) 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Mimar Sinan) 16.00 Karayolları-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent) 17.00 Çanakkale Belediyespor-Türk Hava Yolları (Anafartalar)

- Efeler Ligi

Bugün: 18.00 Fenerbahçe-Tokat Belediyesi Plevne (Burhan Felek) Yarın: 15.00 Ziraat Bankası-Arhavi Belediyespor (TVF Başkent) 15.00 Jeopark Kula Belediyespor-Maliye Piyango (Cengiz Göllü) 16.00 İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İnegöl) 16.00 Galatasaray-Arkas Spor (Burhan Felek) 17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Halkbank (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



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