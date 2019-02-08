0553 313 94 23

Voleybol: Haftanın programı

- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18. hafta müsabakaları oynanacak- Efeler Ligi'ne 17. hafta maçlarıyla devam edilecek

08 Şubat 2019 Cuma 09:17
Voleybol: Haftanın programı


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18. hafta müsabakaları oynanacak. Efeler Ligi'ne ise 17. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:


- Vestel Venus Sultanlar Ligi


Yarın:

18.30 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

10 Şubat Pazar:

14.00 Beşiktaş-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)

14.00 VakıfBank-Halkbank (VakıfBank Spor Sarayı)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Mimar Sinan)

16.00 Karayolları-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent)

17.00 Çanakkale Belediyespor-Türk Hava Yolları (Anafartalar)


- Efeler Ligi


Bugün:

18.00 Fenerbahçe-Tokat Belediyesi Plevne (Burhan Felek)

Yarın:

15.00 Ziraat Bankası-Arhavi Belediyespor (TVF Başkent)

15.00 Jeopark Kula Belediyespor-Maliye Piyango (Cengiz Göllü)

16.00 İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)

16.00 Galatasaray-Arkas Spor (Burhan Felek)

17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Halkbank (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 09:17
  1. Efeler Ligi
  2. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  3. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasa güne artı rezervle başladı
    1. Piyasa güne artı rezervle başladı
    2. Borsa, güne düşüşle başladı
    3. Tanımadığı birinin telefonuyla..
    4. Kaşıkçı'nın katilleri Türkiye'ye iade..
    5. "Kültür ve Mekân Buluşmaları"
    6. Şule Çet raporunda dikkat çeken detay!
    7. Yargıtayda başkanlık seçimi heyecanı
    8. Akif Hamzaçebi'nin istifa nedeni belli..
    9. Medipol Başakşehir'in konuğu..
    10. Boyun düzleşmesi nedir? Boyun..
    11. FETÖ'nün emniyetteki mahrem..
    12. İlk kez görüntülendi! İşte İran'ın..
    13. Brent petrolün varili 61,22 dolar
    14. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    15. Döviz kurları
    16. Hatay'da "torbacı" operasyonu
    17. Lakers son saniye basketiyle kazandı
    18. C.Başkanlığı'ndan S. Arabistan'a çağrı!
    19. Dolar/TL, 5,2660 seviyesinde işlem..
    20. Beşiktaş-Bursaspor rekabetinde 100...
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Dünya devinde deprem! İstifa etti
    Dünya devinde deprem! İstifa etti

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı belli oldu!
    Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı belli oldu!
    "İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!
    "İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!