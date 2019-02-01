Voleybol: Haftanın programı - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 17. hafta müsabakaları oynanacak- Efeler Ligi'ne 16. hafta maçlarıyla devam edilecek



İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 17. hafta müsabakaları oynanacak. Efeler Ligi'ne ise 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın: 18.30 Eczacıbaşı VitrA-Çanakkale Belediyespor (Eczacıbaşı) 3 Şubat Pazar: 14.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (Burhan Felek) 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Mimar Sinan) 16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları (Beylikdüzü Spor Kompleksi) 16.00 Halkbank-Beşiktaş (TVF Başkent) 17.30 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)

- Efeler Ligi Yarın: 14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Hidayet Türkoğlu) 15.00 Halkbank-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Başkent) 15.30 Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankası (Ali Yücel) 16.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi) 17.00 Arhavi Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (Arhavi) 17.30 Maliye Piyango-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)

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