Voleybol: Haftanın programı
- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 17. hafta müsabakaları oynanacak- Efeler Ligi'ne 16. hafta maçlarıyla devam edilecek01 Şubat 2019 Cuma 09:30
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 17. hafta müsabakaları oynanacak. Efeler Ligi'ne ise 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
18.30 Eczacıbaşı VitrA-Çanakkale Belediyespor (Eczacıbaşı)
3 Şubat Pazar:
14.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Mimar Sinan)
16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
16.00 Halkbank-Beşiktaş (TVF Başkent)
17.30 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)
- Efeler Ligi
Yarın:
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Hidayet Türkoğlu)
15.00 Halkbank-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Başkent)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankası (Ali Yücel)
16.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
17.00 Arhavi Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (Arhavi)
17.30 Maliye Piyango-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)
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