Voleybol: Haftanın programı - Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 16. hafta maçlarıyla devam edilecek



İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 16. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle: Yarın: 13.30 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek) 15.30 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek) 17.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı) 18.00 Çanakkale Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Anafartalar) 19.30 Karayolları-Halkbank (Başkent) 31 Ocak Perşembe: 14.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

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