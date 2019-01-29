Voleybol: Haftanın programı
- Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 16. hafta maçlarıyla devam edilecek29 Ocak 2019 Salı 12:58
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 16. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.30 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)
15.30 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
17.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
18.00 Çanakkale Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Anafartalar)
19.30 Karayolları-Halkbank (Başkent)
31 Ocak Perşembe:
14.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)
YORUM YAZ