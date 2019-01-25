Voleybol: Haftanın programı
- Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 15. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek25 Ocak 2019 Cuma 09:41
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Efeler Ligi
Yarın:
14.00 Galatasaray-Maliye Piyango (Burhan Felek)
16.00 Ziraat Bankası-Arkas Spor (TVF Başkent)
16.00 İnegöl Belediyespor-Halkbank (İnegöl)
17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Jeopark Kula Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
17.00 Arhavi Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Arhavi)
19.00 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
27 Ocak Pazar:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank (Burhan Felek)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Mimar Sinan)
16.00 Halkbank-Çanakkale Belediyespor (TVF Başkent)
16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Karayolları (Cengiz Göllü)
18.30 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
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