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Voleybol: Gloria Kupası

- Türkiye: 3 - Hırvatistan: 1

15 Ağustos 2019 Perşembe 19:24
Voleybol: Gloria Kupası


Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Pınar Elma, Yusuf Şahin

Türkiye: Hande Baladın, Kübra Akman, Meryem Boz, Şeyma Ercan, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Fatma Yıldırım)

Hırvatistan: Mlinar, Samadan, Fabris, Ikic, Dumancic, Brcic (Deak, Gamma, Stanovic, Klaric)

Setler: 25-20, 25-18, 20-25, 25-13

Süre: 111 dakika (27, 30, 27, 27)


ANTALYA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'ndaki ilk maçında Hırvatistan'ı 3-1 yendi.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, Gloria Kupası'ndaki ilk maçına Hırvatistan karşısında çıktı.

Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda milli takım, rakibini 3-1 mağlup etti.

Türkiye ve Hırvatistan'ın yanı sıra Sırbistan ile İtalya'nın da katıldığı özel turnuva, 17 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 19:24
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