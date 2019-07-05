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Voleybol: FIVB Uluslar Ligi

- Türkiye A Milli Kadın Takımı, yarı finalde yarın Brezilya ile karşılaşacak

05 Temmuz 2019 Cuma 14:18
Voleybol: FIVB Uluslar Ligi


ANKARA (AA) - Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi yarı finalinde yarın Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çin’in ev sahipliğinde Nanjing’de düzenlenen finallerde mücadele eden milli takımın yarı finaldeki rakibi, B Grubu’nda bugün oynanan ABD-Brezilya karşılaşmasının ardından belli oldu.

Karşılaşmada ABD, Brezilya’yı 25-18, 25-19, 20-25 ve 25-21'lik set sonuçlarıyla 3-1 mağlup ederek grubunu ilk sırada tamamladı. Brezilya ise grubu ikinci sırada tamamladı ve yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Türkiye-Brezilya yarı final karşılaşması yarın TSİ 10.00'da başlayacak.

ABD'nin rakibi ise Çin ile İtalya arasında bugün yapılacak maçın sonucuna göre belli olacak. Yarı final turunda ABD, rakibiyle yarın TSİ 14.30'da karşılaşacak.


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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:18
  1. Brezilya
  2. Çin
  3. FIVB Voleybol Uluslar Ligi
  4. Nanjing
  5. Türkiye A Kadın Voleybol Milli Takımı
  6. yarı final

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