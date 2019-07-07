Voleybol: FIVB Challenger Kupası
- Slovenya: 3 - Belarus: 1- Slovenya finalde Küba'nın rakibi olurken, A Milli Erkek Takımı üçüncülük maçında Belarus'la karşılaşacak07 Temmuz 2019 Pazar 00:08
İSTANBUL (AA) - FIVB Challenger Kupası yarı finalinde Slovenya, Belarus'u 3-1 yenerek finale yükseldi.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı ev sahibi takım, 21-25, 27-25, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Slovenya yarın finalde A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı yenen Küba'yla karşılaşacak. Milli takım ise üçünülük maçında Belarus'la karşı karşıya gelecek.
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