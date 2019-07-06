Voleybol: FIVB Challenger Kupası - A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarı finalde Küba'ya 3-2 yenildi



İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası yarı finalinde Küba'ya 3-2 mağlup oldu. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Spor Salonu'nda oynanan maçı Küba, 22-25, 25-23, 25-22, 20-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazandı. Küba, finalde Slovenya-Belarus maçının galibiyle karşılacak. Milliler ise bu maçta kaybeden takımla yarın TSİ 18.30'da bronz madalya mücadelesi verecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.