Voleybol: FIVB Challenger Kupası - A Milli Erkek Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Slovenya'ya 3-1 yenildi



İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda A Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Slovenya'ya 3-1 mağlup oldu. Başkent Ljubljana'daki Stozice Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi ülke, 23-25, 25-16, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-1 kazandı. Grubunu Slovenya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan milliler, yarı finalde B Grubu lideri Küba ile yarın TSİ 21.30'da karşılaşacak. Yarı finalde kazanan takımlar finalde şampiyonluk, kaybedenler ise bronz madalya için mücadele edecek.

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