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Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi

- Arkas Spor: 1 - Sir Colussi Sicoma: 3

15 Ocak 2019 Salı 21:06
Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi


Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Goran Gradinski (Sırbistan), Tibor Halasz (Macaristan)

Arkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar)

Sir Colussi Sicoma: Hoag, Podrascanin, Atanasijevic, Leon Venero, Ricci, De Cecco (Colaci, Seif, Della Lunga)

Setler: 10-25, 19-25, 25-22, 23-25

Süre: 100 dakika (19, 24, 26, 31)


İZMİR (AA) - Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Arkas Spor, İtalyan ekibi Sir Colussi Sicoma'ya 3-1 mağlup oldu.

Gruptaki 3. müsabakasını da kaybeden mavi-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki 100. maçını geride bıraktı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 21:06
  1. Arkas Spor
  2. CEV Şampiyonlar Ligi
  3. Sir Colussi Sicoma
  4. Voleybol

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