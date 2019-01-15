Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi
- Arkas Spor: 1 - Sir Colussi Sicoma: 315 Ocak 2019 Salı 21:06
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Goran Gradinski (Sırbistan), Tibor Halasz (Macaristan)
Arkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar)
Sir Colussi Sicoma: Hoag, Podrascanin, Atanasijevic, Leon Venero, Ricci, De Cecco (Colaci, Seif, Della Lunga)
Setler: 10-25, 19-25, 25-22, 23-25
Süre: 100 dakika (19, 24, 26, 31)
İZMİR (AA) - Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Arkas Spor, İtalyan ekibi Sir Colussi Sicoma'ya 3-1 mağlup oldu.
Gruptaki 3. müsabakasını da kaybeden mavi-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki 100. maçını geride bıraktı.
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