Voleybol: Efeler Ligi
Tokat Belediye Plevne: 2 - Maliye Piyango: 310 Mart 2019 Pazar 17:42
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Hakkı Demiralay, Hüseyin Kamber
Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Mesut Akman, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı)
Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Halil İbrahim Yücel, Ali Berke Sağır, Ali Deniz Yılmaz, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Aslan Ekşi, Ali Berke Sağır, Sercan Yüksel Bıdak, Görkem Sertel)
Setler: 19-25, 26-28, 25-17, 25-23, 12-15
Süre: 126 dakika (24, 34, 24, 28, 16)
TOKAT (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Maliye Piyango, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.
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