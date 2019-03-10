Voleybol: Efeler Ligi Tokat Belediye Plevne: 2 - Maliye Piyango: 3

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Hakkı Demiralay, Hüseyin Kamber

Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Mesut Akman, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı)

Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Halil İbrahim Yücel, Ali Berke Sağır, Ali Deniz Yılmaz, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Aslan Ekşi, Ali Berke Sağır, Sercan Yüksel Bıdak, Görkem Sertel)

Setler: 19-25, 26-28, 25-17, 25-23, 12-15

Süre: 126 dakika (24, 34, 24, 28, 16)

TOKAT (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Maliye Piyango, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.