Voleybol: Efeler Ligi - Halkbank: 3 - Tokat Belediye Plevne: 2



Salon: TVF Başkent Hakemler: Zeki Bocutcu, Meryem Tekol Pelenk Halkbank: Efe Bayram, Kemal Kayhan, Luburic, Quesque, Hakkı Çapkınoğlu, Arslan Ekşi (Burutay Subaşı, Alperay Demirciler, Rıfat Kantarcıoğlu, Baranowicz) Tokat Belediye Plevne: Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz, Julius, Murathan Kısal, Daudi, Bahov (Semih Çelik, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı, Turgay Doğan) Setler: 25-23, 23-25, 26-24, 24-26, 15-13 Süre: 135 dakika (26, 27, 30, 33, 19)

ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde Halkbank, Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 mağlup etti.





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