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Voleybol: Efeler Ligi

- Halkbank: 3 - Tokat Belediye Plevne: 2

03 Mart 2019 Pazar 16:49
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Meryem Tekol Pelenk

Halkbank: Efe Bayram, Kemal Kayhan, Luburic, Quesque, Hakkı Çapkınoğlu, Arslan Ekşi (Burutay Subaşı, Alperay Demirciler, Rıfat Kantarcıoğlu, Baranowicz)

Tokat Belediye Plevne: Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz, Julius, Murathan Kısal, Daudi, Bahov (Semih Çelik, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı, Turgay Doğan)

Setler: 25-23, 23-25, 26-24, 24-26, 15-13

Süre: 135 dakika (26, 27, 30, 33, 19)


ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde Halkbank, Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 mağlup etti.



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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:49
  1. Efeler Ligi
  2. Halkbank
  3. Tokat Belediye Plevne
  4. Voleybol

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