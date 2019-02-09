Voleybol: Efeler Ligi - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 1 - Halkbank :3



Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu Hakemler: İlhami Şenyurt, Arzu Emiroğlu İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Kathbart, Berk Nazım Özbek, Tunç Ayhan, Fırat Fatih Kartal) Halkbank: Baranowicz, Luburic, Kemal Kayhan, Samet Güneş, Sket, Efe Bayram (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Furkan Aydın, Arslan Ekşi, Quesque, Fırat Kantarcıoğlu) Setler: 18-25, 25-21, 14-25, 21-25 Süre: 110 dakika (24, 32, 28, 26)

AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybol Efeler Ligi 17. hafta maçında Halkbank, deplasmanda İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.

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