Voleybol: Efeler Ligi Arhavi Belediyespor: 0 – İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3

Salon: Arhavi Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gül Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Danilov, Mustedanovic, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Fatih Cihan (Mehmet Özbek, Hamdi Erkan, Murat Palavar) İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu,Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Malinga) Setler: 19-25, 21-25, 19-25 Süre: 87 dakika (25, 30, 32)



ARTVİN (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, deplasmanda Arhavi Belediyespor’u 3-0 yendi.



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