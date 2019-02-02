Voleybol: Efeler Ligi
Arhavi Belediyespor: 0 – İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 302 Şubat 2019 Cumartesi 20:17
Salon: Arhavi
Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gül
Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Danilov, Mustedanovic, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Fatih Cihan (Mehmet Özbek, Hamdi Erkan, Murat Palavar)
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu,Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Malinga)
Setler: 19-25, 21-25, 19-25
Süre: 87 dakika (25, 30, 32)
ARTVİN (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, deplasmanda Arhavi Belediyespor’u 3-0 yendi.
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