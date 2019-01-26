Voleybol Efeler Ligi - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Jeopark Kula Belediyespor: 2



Salon: Veysel Eroğlu Hakemler: Yasin Okumuş, Kazım Pehlivan İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Malinga, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Mehmet Hacıoğlu, Hüseyin Baykal, Ayhan Tunç) Jeopark Kula Belediyespor: Harun Salif, Demirhan Durul, Çağlar Aksoy, Bünyamin Aslan, Jekic, Ertuğrul Gazi Metin (Selim Yıldırım, Milad Hassanloo) Setler: 24-26, 25-23, 24-26, 25-23, 15-13 Süre: 142 dakika (30, 33, 29, 34, 16)

AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 15. haftasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Jeopark Kula Belediyespor'u 3-2 yendi.



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